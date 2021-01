Regen und Schnee : Wetterdienst warnt vor Sturmböen in NRW

Düsseldorf Regen, Schneeregen und vor allem starker bis stürmischer Wind beherrschen diese Woche das Wetter in NRW. Bereits für Dienstag warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturmböen.

In den Regionen Aachen, Düren und Heinsberg sowie im Ruhrgebiet warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) derzeit vor Sturmböen, in weiten Teilen des Landes gibt es für den ganzen Tag Warnungen vor starken Windböen (Stand Dienstag, 11 Uhr). Ansonsten bringen die milderen Temperaturen diese Woche viel Regen nach NRW. Am Rhein steigen die Temperaturen am Dienstag auf bis zu 9 Grad, im höheren Sauerland auf bis zu 4 Grad.