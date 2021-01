Trotz Corona-Lockdown in NRW : Wer ein Hotel-Office bucht, darf ins Restaurant

Ein Mann arbeitet in einem Hotelzimmer an einem Laptop (Symbolfoto). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Köln/Düsseldorf Wer nicht gerne im Homeoffice arbeitet, kann seinen Arbeitsplatz einfach in ein Hotel verlegen. Im „25 Hours“-Hotel darf dann sogar das Restaurant besucht werden.

Zuhause arbeiten – das klingt für manche wie ein Traum und für andere wie ein Albtraum. Für alle, die nicht gerne im Homeoffice arbeiten, gibt es seit dem ersten Lockdown eine Alternative: das Hotel-Office. Wegen der geringen Auslastung bieten einige Hotels ihre Zimmer zum Arbeiten an. Das „25 Hours“ etwa bietet in allen seinen Hotels, unter anderem in Köln, Düsseldorf und Berlin, „Homeoffice“-Zimmer an. „Nicht jeder kann zuhause arbeiten, dafür gibt es viele Gründe: schlechtes W-Lan, kein passender Schreibtisch, laute Nachbarn“, sagt Grit Pauling, Managerin des „25 Hours“ in Köln.