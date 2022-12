Kabel in Essen durchtrennt Erneut Sabotageangriff auf die Bahn

Die Deutsche Bahn ist erneut von Saboteuren attackiert worden. Unbekannte seien am vergangenen Sonntag tagsüber im Essener Stadtteil Dellwig in ein Schalthaus eingebrochen und hätten in Schaltkästen Kabel durchtrennt, bestätigte am Freitag eine Bahnsprecherin. Zuvor hatte der „Spiegel“ berichtet. An der Strecke am Tatort verkehren ausschließlich Güterzüge. Der Personenverkehr war nicht betroffen. Der Staatsschutz beim Landeskriminalamt habe die Ermittlungen aufgenommen, sagte die Bahnsprecherin.