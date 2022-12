SPD Dinslaken schreibt an Bahn-Chef NRW Vollsperrungen bringen Pendler in Not

So könne sich etwa für alleinerziehende Eltern ein Problem in der Kinderbetreuung ergeben. Angehende Azubis und Studierende werden sich vielleicht überlegen müssen, ob sie nach dem Schulabschluss aus Dinslaken wegziehen müssen. „Für Arbeitgeber in unserer Stadt kann die lange Sperrzeit ein entscheidender Standortnachteil auf dem Arbeitsmarkt werden“, gibt Kristina Grafen zu bedenken. Auch für die lokale Kulturbranche seien die vielen Wochenendsperrungen unschön: Das Fantastival hole jedes Jahr bekannte Künstlerinnen und Künstler nach Dinslaken, das Publikum komme aus der ganzen Region. Potenzielle Konzertbesucher würden sich aber in der Zeit der Vollsperrung zweimal überlegen, ob sie sich nicht doch lieber Karten für ein Konzert in einer anderen Stadt kaufen.