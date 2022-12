Bericht zum Sachstand „Krude und bizarr“ – Innenminister warnt vor Reichsbürgern in NRW

Verärgert reagierte der AfD-Abgeordnete Markus Wagner auf den Vorstoß der Parteien. „Das ist ja so durchschaubar wie erwartbar“, sagte er. Die AfD werde für die Taten einzelner in Haftung genommen. Er verlangte zu wissen, ob auch andere mutmaßliche Täter irgendwelchen Parteien angehört hätten – was allerdings nicht zu beantworten war - und sagte über die Beschuldigten: „Es ist nicht strafbar, einen an der Waffel zu haben.“