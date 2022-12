Drogenhandel Urteil im Prozess um Kokain-Kiosk in Düsseldorf

Düsseldorf · Polizisten entdecken Anfang Januar 64 verkaufsfertige Kokain-Päckchen in einem Kiosk am Worringer Platz in der Düsseldorfer Innenstadt. Zwei Angeklagte mussten sich nun vor Gericht verantworten – nur einer erschien zu Prozessbeginn. Die Hintergründe.

16.12.2022, 14:35 Uhr

Der 40-jährige Angeklagte mit den Anwälte Reinhard Leis (hinten) und Georg Strittmatter (Mitte). Foto: Wulf Kannegießer

Von Wulf Kannegießer