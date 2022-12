Eigenes Baby in Mönchengladbach getötet Gericht sieht „gestörte Persönlichkeit“ bei verurteilter Mutter

Die Mutter des getöteten Mädchens, dem die Ermittler der eingerichteten Mordkommission den Namen Rabea gegeben hatten, ist am Donnerstag, 15. Dezember 2022, wegen Totschlags zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Zudem wurde die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. Die Angeklagte wurde noch am selben Tag in eine entsprechende Einrichtung gebracht.