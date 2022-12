Pannen bei der Bahn Das Ende eines Horrorjahres

Zuletzt flatterten wieder einige Bahnerfolge auf den Tisch. Neue Züge, mehr Platz, schnellere Verbindungen, so das Unternehmen anlässlich der Fahrplanumstellung. Oder über diverse „Tempomacher für den Bahnverkehr“ durch die eine oder andere Neubaustrecke. Und nicht zu vergessen, es gibt jetzt im ICE Porzellan und Glas als Alternative zu Einwegverpackungen. Das sind Meldungen, die das Unternehmen gerne verkündet, in der Hoffnung, das Image ein wenig erfolgreich und kuschelig zu machen. Doch die Wahrheit über den Zustand der Bahn liegt eher ganz woanders. Beschleunigung tut da dringend Not.