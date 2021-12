Rund 240.000 Euro erbeutet : Inszenierter Banküberfall in Haltern am See – Ex-Filialleiter verurteilt

Inszenierter Banküberfall in Haltern am See – Ex-Filialleiter verurteilt

Essen Ein ehemaliger Filialleiter soll einen Überfall auf seine eigene Bank inszeniert haben. Jetzt ist er verurteilt worden – er bestreitet seine Beteiligung an der Tat bis heute.

Ein ehemaliger Filialleiter ist für einen angeblich inszenierten Überfall auf seine eigene Bank in Haltern am See zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Richter am Essener Landgericht sprachen bei der Urteilsbegründung am Dienstag von einem „Gaunerstück“. Der Banker selbst hatte seine Beteiligung bis zuletzt bestritten. Bei der Tat vom 10. Februar 2017 waren rund 240.000 Euro erbeutet worden. Mehr als die Hälfte ist bis heute verschwunden.