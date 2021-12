Mutmaßliche Gewalttat am Duisburger Hauptbahnhof : Jugendliche stechen mehrfach auf Obdachlosen ein

Duisburg Eine Gruppe von Jugendlichen soll am Duisburger Hauptbahnhof einen obdachlosen Mann schwer verletzt haben. Nach einem Streit soll einer der Verdächtigen dem 32-Jährigen mehrfach mit einer Waffe in den Oberkörper gestochen haben.

