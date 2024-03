Tiere verhungerten im Stall Amtsgericht Rahden verurteilt Schweinehalter zu 12.000 Euro Geldstrafe

Beide Männer aus dem Kreis Minden-Lübbecke in Ostwestfalen haben in der Verhandlung Geständnisse abgelegt. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft Bielefeld hatten sie verletzte Sauen in dem Betrieb an der Landesgrenze zu Niedersachsen nicht tierärztlich versorgt oder verhungern lassen. Im Zeitraum zwischen November 2021 und März 2022 betrieb der Landwirt in Stemwede und Preußisch Oldendorf mehrere Schweineställe.