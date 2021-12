In NRW und Niedersachsen gleichzeitig : Landesgartenschau 2023 in Höxter und Bad Gandersheim

Landesgartenschau 2023 in Höxter und Bad Gandersheim

In NRW und Niedersachsen gleichzeitig

Die letzte Landesgartenschau in NRW fand 2020 in Kamp-Lintfort statt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Höxter/Bad Gandersheim Fans schöner Gärten können für übernächstes Jahr gleich zwei Gartenschauen einplanen. Neben der regulär für 2023 geplanten Landesgartenschau NRW in Höxter wird eine Autostunde entfernt im niedersächsischen Bad Gandersheim nun auch eine Landesgartenschau veranstaltet.

Am Dienstag beschloss der dortige Stadtrat die Verlegung der eigentlich schon für kommendes Jahr geplanten Schau. Grund sind coronabedingte Verzögerungen auf der Baustelle, so dass die Arbeiten auf dem Gelände nicht rechtzeitig bis zur geplanten Eröffnung Mitte April fertig werden würden. Neuer Eröffnungstermin der Landesgartenschau in Bad Gandersheim ist nun der 14. April 2023.