Darunter bislang ein Omikron-Fall : Zehn Studierende infizieren sich bei Glühwein-Treffen in Münster mit Corona

Zehn Studierende infizieren sich bei Glühwein-Treffen in Münster mit Corona

Münster Elf Studierende aus Münster haben sich privat auf ein paar Glühwein getroffen – zehn von ihnen haben sich dabei mit dem Coronavirus infiziert. Bei mindestens einem der Erkrankten wurde die Omikron-Variante nachgewiesen.

Bei einem privaten Treffen zum Glühweintrinken haben sich trotz Impfung und vorherigen Tests zehn Studenten in Münster mit dem Coronavirus infiziert. Bei mindestens einem der Erkrankten sei die Omikron-Variante nachgewiesen worden, teilte die Stadt Münster am Dienstag mit. Es sei zu erwarten, dass in den nächsten Tagen noch für weitere Erkrankte Omikron-Infektionen nachgewiesen würden.