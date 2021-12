Nach Festnahme in Düsseldorf : Randalierer stirbt im Krankenhaus

Nach Festnahme in Düsseldorf

Düsseldorf Ein 24 Jahre alter Mann verlor im Gewahrsam der Düsseldorfer Polizei das Bewusstsein und starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Jetzt ermittelt die Kripo.

Aus Neutralitätsgründen habe die Polizei Duisburg die Ermittlungen zu dem Todesfall aufgenommen, teilte das Polizeipräsidium Düsseldorf am Dienstag mit.

Der junge Mann, der bei der Einlieferung ins Gewahrsam am Jürgensplatz plötzlich das Bewusstsein verloren habe und reanimiert werden musste, soll am Montagmorgen in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein.