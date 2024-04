Vom Hamas-Überfall bis zur Hungerkatastrophe Sechs Monate Gaza-Krieg – Das sind die wichtigsten Ereignisse

In der Nacht nehmen israelische Soldaten das Al-Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza ein, die größte Klinik in dem Palästinensergebiet. Israel wirft der Hamas vor, unter dem Krankenhaus eine Kommandozentrale zu unterhalten. Im März greift die Armee die Klinik erneut an. Hunderte Menschen sterben, der Komplex liegt in Trümmern.