Nach Großbrand in Essen : Wohnkomplex muss abgerissen werden

Essen In Essen gestalten sich die Ermittlungen nach dem Großbrand schwierig. Sachverständige können den ausgebrannten Wohnkomplex noch nicht betreten. Dafür hatte ein neuer Polizeiroboter seinen ersten Einsatz.

Nach dem Großbrand in einem Wohnkomplex in der Essener Innenstadt laufen die Ermittlungen zur Ursache des Feuers, das sich in der Nacht zu Montag innerhalb kürzester Zeit ausgebreitet hat. „Wir können das einsturzgefährdete Haus noch nicht betreten“, sagte ein Sprecher der Polizei Essen. Brandsachverständige von Polizei und Landeskriminalamt seien vor Ort, außerdem externe Experten. Mit Hilfe einer Drohne wurden am Dienstag Übersichtsaufnahmen gemacht, auch ein vierbeiniger Polizeiroboter kam zum Einsatz. Der Laufroboter untersuchte das Gebäude mit Kameras und Sensoren, um erste Bilder aus dem Inneren zu bekommen, wie der Sprecher sagte. Der neuartige Roboter war erst vor ein paar Wochen vorgestellt worden.