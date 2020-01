Lungenkrankheit aus China : Erster Patient mit Verdacht auf Coronavirus in NRW bestätigt

Siegen Es gibt einen ersten Verdachtsfall auf Coronavirus in NRW. Im Kreisklinikum Siegen wird seit Dienstag ein Patient behandelt, der sich möglicherweise mit dem Virus infiziert hat.

Nachdem die ersten vier Fälle von Coronavirus in Deutschland in Bayern bestätigt wurden, gibt es nun auch einen ersten Verdachtsfall in Nordrhein-Westfalen. Thomas Tremmel, Leiter des Amtes für Rettungswesen beim Kreis Siegen, bestätigte am Mittwochmorgen auf Nachfrage unserer Redaktion, dass seit Dienstagabend ein Patient mit dem Verdacht auf Coronavirus in Siegen behandelt wird. „Der Patient hat Symptome gezeigt, die auf eine mögliche Infektion mit dem Virus hindeuten können“, sagte Tremmel. Der Patient werde isoliert im Kreisklinikum Siegen behandelt.