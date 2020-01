Falschmeldungen im Internet : Spahn warnt vor Verschwörungstheorien zum Coronavirus

Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat vor Verschwörungstheorien rund um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus gewarnt. In Deutschland verbreiten Nutzer anonym etwa erfundene Berichte über Krankheitsfälle.

"Gerade in sozialen Medien sind viele mit ganz eigenen Interessen unterwegs, die Bürgerinnen und Bürger verunsichern wollen", sagte Spahn am Mittwoch in den Fernsehsendern RTL und n-tv. Er habe den Eindruck, dass diese von außen oder innen "uns in unserer Debatte, in der Gesellschaft zersetzten wollen".