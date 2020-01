Umfrage der Diakonie in NRW : Heimkinder werden regelmäßig vom Unterricht ausgeschlossen

Düsseldorf Viele Heimkinder werden laut einer Umfrage der Diakonie in NRW regelmäßig vom Unterricht ausgeschlossen. Viele bekommen demnach weniger als 15 Unterrichtsstunden pro Woche, weil die Lehrer überfordert sind.

Laut einer Umfrage der Diakonie in NRW besuchten im vergangenen Jahr etwa 12 Prozent der stationär untergebrachten Kinder und Jugendlichen in den 140 Diakonie-Einrichtungen weniger als 15 Stunden pro Woche die Schule. Die Schüler würden regelmäßig vom Unterricht beurlaubt, weil Lehrkräfte mit ihnen überfordert seien, erklärte der Vorstand des Diakonischen Werkes Rheinland-Westfalen-Lippe (RWL), Christian Heine-Göttelmann, am Dienstag in Düsseldorf.