Corona : Drei weitere Todesfälle im Kreis Viersen

Der Kreis Viersen meldete am Freitag drei weitere Todesfälle und 292 Neuinfektionen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kreis Viersen Drei weitere Menschen aus dem Kreis Viersen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben. Wie der Kreis am Freitag mitteilte, handelt es sich um eine 89-Jährige aus Kempen, einen 86-Jährigen aus Viersen und einen 86-Jährigen aus Willich.

Die Todesfälle seien dem Gesundheitsamt nachträglich gemeldet worden, „die Personen sind bereits während der letzten Wochen an Covid-19 verstorben“. Das Gesundheitsamt hat am Freitag 292 Neuinfektionen registriert, laut Hochrechnung des Kreises sind insgesamt 3459 Menschen infiziert (Vortag: 3352). Der Inzidenz-Wert sinkt von 788,2 auf 675,6. In Krankenhäusern im Kreis werden 35 infizierte Patienten (+/-0) stationär behandelt – vier (+2) auf der Intensivstation, zwei (+/-0) werden beatmet.