Bonner Polizei sucht Zeugen : Unbekannte schießen offenbar auf Zuwandererunterkunft in Zülpich

Unbekannte schießen offenbar auf Zuwandererunterkunft in Zülpich

Bonn/Zülpich Unbekannte haben in Zülpich offenbar Schüsse auf die Fensterscheibe einer kommunalen Zuwandererunterkunft abgefeuert. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Verletzte gab es bei dem Zwischenfall vom Mittwochabend nicht, wie die Bonner Polizei am Donnerstag mitteilte. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Drei Bewohnerinnen der Unterkunft waren am späten Mittwoch in der Küche, als sie zwei schussähnliche Geräusche hörten und ein beschädigtes Küchenfenster entdeckten, wie die Polizei mitteilte. Sie sahen einen dunklen VW Golf wegfahren, in dem mehrere Personen saßen.