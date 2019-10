Kurioser Fall vor Landgericht Arnsberg : 520.000 Euro durch den Schornstein gejagt? Gericht weist Klage ab

Soest Ein Werkstattbesitzer behauptet, seine gesamten Ersparnisse ausgerechnet in einem Heizkessel versteckt zu haben. Ein Kumpel habe die Heizung angemacht - und 520. 000 Euro in Asche verwandelt. Jetzt kam der Fall vor Gericht.

Ungewöhnliches Urteil am Landgericht Arnsberg: Die Richter wiesen die Schadenersatzklage eines Mannes ab, der behauptete, 540.000 Euro in einem Ölheizungskessel versteckt zu haben - bis ein Kumpel die Anlage angeschaltet und bis auf 20 000 Euro alles verbrannt habe. Laut einem Gerichtssprecher fiel das Urteil (Az. I-2 O 347/18) bereits am 13. September, es wurde durch einen Bericht der „BILD“ bekannt.