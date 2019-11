Sperrungen in Essen : A40 wird wegen Bombenfund gesperrt - Museum Folkwang nach Taschenfund geräumt

Essen In Essen ist am Donnerstag eine Fliegerbombe entdeckt worden, die noch am selben Tag entschärft werden soll. Fast zeitgleich fand die Polizei eine „verdächtige Tasche“ am Museum Folkwang. Es wurde daraufhin geräumt.

Bei Sondierungsarbeiten ist am Donnerstagmittag ein Blindgänger in Essen gefunden worden. Nach Angaben der Stadt wurde die Bombe im Stadtteil Kray an der Schönscheidtstraße entdeckt. Bei dem Fund handelt es sich um eine britische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

+++ Update: #EBombe in Kray +++

Sperrstellen festgelegt: Im inneren Kreis ist eine vollständige Evakuierung notwendig.

Im äußeren Bereich gilt: In geschlossenen Räumen aufhalten, Fenster und Türen geschlossen halten. https://t.co/FxOJKd7Q37 pic.twitter.com/Pzm5zP34LE — Stadt Essen (@Essen_Ruhr) 21. November 2019

Die Bombe soll noch am Donnerstag entschärft werden. Eine genaue Uhrzeit steht bislang nicht fest. Anwohner, die im Umkreis von 250 Metern um die Fundstelle wohnen oder arbeiten, sollen sich bereits auf die anstehende Entschärfung einstellen. In diesem Radius werden Wohnungen und Gebäude evakuiert. Rund 250 Menschen sind nach Stadtangaben von den erforderlichen Evakuierungen betroffen.

Im Umkreis von 250 Metern bis 500 Metern müssen sich Anwohner während der Entschärfung in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen, oder den Keller aufsuchen. Das Ordnungsamt rät, auch in diesem Bereich Autos vorsorglich umzuparken.

Für die Entschärfung in Essen muss auch die A40 an der Ausfahrt Essen-Krillendorf kurzzeitig gesperrt werden. Nach Daten des Landesbetriebs Straßen.NRW fahren auf der A40 in dem Bereich täglich rund 90.000 Fahrzeuge.

Details zum genauen Zeitpunkt der Entschärfung sollen in Kürze bekannt gegeben werden. Die Stadt Essen rechnet mit Einschränkungen im Öffentlichen Personennahverkehr.

Die Stadt hat ein Bürgertelefon für Fragen eingerichtet unter Telefon 0201 123 8888. Die Betreuungsstelle für Betroffene ist die Franz-Dinnendahl-Realschule an der Schönscheidtstraße 174.

Am Donnerstag gab es einen weiteren Vorfall in Essen: In der Nähe des Museums Folkwang in der Innenstadt ist eine verdächtige Tasche entdeckt worden. Die Stelle sei „kein normaler Abstellort für eine Tasche“, sagte ein Polizeisprecher.

Zum #Polizeieinsatz am #FolkwangMuseum in #Essen und den damit verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen berichten wir an dieser Stelle weiter pic.twitter.com/AJ9ACIBsmF — Polizei NRW E (@Polizei_NRW_E) 21. November 2019

Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich weiträumig abgesperrt. Davon betroffen ist auch die stark befahrene Bundesstraße 224, die direkt am Museum entlang führt. Das Museum wurde geräumt.

Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Ein Entschärfer des Landeskriminalamtes soll die Tasche untersuchen.

(mba/dpa)