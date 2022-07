Erste auswärtige Sitzung : Neues NRW-Kabinett berät in Bochum über aktuelle Corona-Lage

Das neue schwarz-grüne NRW-Kabinett kommt am Dienstag zur ersten auswärtigen Sitzung in Bochum zusammen (Archivbild). Foto: dpa/Marius Becker

Bochum Die erste auswärtige Sitzung des neuen schwarz-grünen NRW-Kabinetts findet in Bochum statt. Dort wird es am Dienstag um gesundheitliche Fragen gehen.

Das neue schwarz-grüne Kabinett Nordrhein-Westfalens kommt am Dienstag zu seiner ersten auswärtigen Sitzung zusammen. Schauplatz ist das Landeszentrum Gesundheit in Bochum, wie die Staatskanzlei am Montag in Düsseldorf mitteilte.