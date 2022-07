Auf A2 Richtung Oberhausen : Ausgebüxter Schafbock auf der Autobahn

Bönen Einen ausgebüxten Schafbock fing die Polizei in Bönen mit Hilfe eines Paketzustellers wieder ein. Das Tier lief auf der A2 in Richtung Oberhausen herum.

Ein Paketzusteller hat Polizisten dabei geholfen, einen auf die Autobahn ausgebüxten Schafbock einzufangen. Der am Montagmorgen auf der A2 bei Bönen gesichtete Ausreißer hatte vorher „kein Interesse an einer Kooperation“ gezeigt, wie die Polizei mitteilte. Der Schafbock sei in Fahrtrichtung Oberhausen geflüchtet - auf dem Seitenstreifen, was die Lage etwas entschärft habe. Der Paketzusteller habe dem flüchtenden Tier schließlich den Weg versperrt. Polizisten konnten dem Bock dann eine Leine umlegen. Er wurde erstmal beim Ordnungsamt der Stadt Bönen untergebracht. Woher er kam und wem er gehört, muss noch geklärt werden.