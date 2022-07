Auf Landstraße bei Blankenheim : 500 Kilo ungekühltes Schafsfleisch in Kleintransporter

Beamte der Bundespolizei fanden in einem Kleintransporter 500 Kilo ungekühltes Schafsfleisch (Symbolbild). Foto: BPOL NRW

Aachen/Blankenheim 500 Kilo Schafsfleisch,das ungekühlt in der Ladefläche eines Kleintransporters lag, hat die Bundespolizei in der Nähe von Blankenheim in der Eifel gefunden. Es sollte an Privatleute veräußert werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie die Ladefläche eines Kleintransporters eines 57-jährigen Deutschen öffneten und die 500 Kilogramm Schafsfleisch ungekühlt bei sommerlichen Temperaturen in blauen Kunststoffsäcken auffanden. Der Mann gab bei den Beamten an, das Fleisch in der Nähe von Luxemburg aufgekauft zu haben, und an Privatleute veräußern zu wollen.

Das zuständige Veterinäramt in Euskirchen wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Der Mann bekam nach seiner Personalienfeststellung die Auflage, das Fleisch in einer nahen liegenden Entsorgungsstation vernichten zu lassen. Sollte er dieser Auflage nicht nachkommen, drohen ihm nicht nur ein Bußgeld wegen des unvorschriftsmäßigen Transports des Schafsfleischs, sondern wegen der Nichtbefolgung der Weisung des Veterinäramtes weitere rechtliche Folgen. Er zeigte sich sichtlich einsichtig und wollte der Weisung des Veterinäramtes sofort nachkommen.

(toc)