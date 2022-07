Acht Jahre Haft und Sicherungsverwahrung : Missbrauchstäter in Bonn verurteilt

Missbrauchstäter in Bonn verurteilt

Bonn In einem zweiten Verfahren hat das Bonner Landgericht einen 41-Jährigen wegen schweren sexuellen Missbrauchs verurteilt. Der Mann hatte 2017 in Wuppertal ein damals 10-jähriges Kind einer befreundeten Familie missbraucht.

Das Bonner Landgericht hat in einem zweiten Verfahren einen 41-Jährigen wegen schweren sexuellen Missbrauchs zu acht Jahren Haft sowie Sicherungsverwahrung verurteilt. Das teilte eine Gerichtssprecherin am Montag mit. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das erste Bonner Urteil, das im September 2020 neuneinhalb Jahre Haft vorgesehen hatte, aufgehoben und zur Neuverhandlung zurückgeschickt. Die Richter in Karlsruhe hatten Zweifel, ob das Strafmaß angesichts der anschließenden Sicherungsverwahrung zu hoch ausgefallen war.