Nach tödlichen Schüssen an Bushaltestelle : Mordkommission sucht Täter aus Bielefeld

Nach tödlichen Schüssen an Bushaltestelle

Nach Schüssen an einer Bushaltestelle sucht die Polizei nun einen Flüchtigen aus Bielefeld. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bielefeld Ein 28-Jähriger aus Bielefeld soll einen 31-Jährigen am Mittwochabend niedergeschossen haben. Nun sucht die Polizei den Flüchtigen mit einem Fahndungsfoto und bittet Zeugen um Hilfe.

Durch mehrere Schüsse ist am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr ein 31-Jährige an einer Bushaltestelle in Bielefeld schwerverletzt worden. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus.