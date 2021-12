Kampf gegen Kindesmissbrauch : Cybercrime-Ermittler sollen aufgerüstet werden

Exklusiv Düsseldorf Die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime soll mehr Personal und ein bessere Ausstattung bekommen. Die Ermittler kämpfen gegen Pädokriminelle.

CDU und FDP wollen auch, dass die Fahnder von Polizei und Staatsanwaltschaft an verschiedenen Standorten während ihrer Ermittlungen schneller auf die Missbrauchsfälle zugreifen und untereinander austauschen können. Demnach sollen laut Antrag bereits vorhandene virtuelle Lösungen, die die Zusammenarbeit wie den Datentransfer gewährleisten, flächendeckend ausgebaut werden. Laut Erwin ist damit gemeint, dass es eine Cloud geben sollte, in der die vielen Terrabyte Daten aus den Missbrauchsfällen schnell zwischen Polizei und Zac hin- und hergeschoben werden können. Eine solche Cloud wäre sicher vor Hackerangriffen, heißt es aus Sicherheitskreisen.

In NRW werden immer mehr Fälle von Kindesmissbrauch bekannt. Allein im vergangenen Jahr ist der Zuwachs der neu aufgedeckten Fälle von Kindesmissbrauch enorm gestiegen: Im Bereich der Darstellung des sexuellen Missbrauchs von Kindern wurden 4776 Fälle (plus 102,5 Prozent) und im Bereich des Kindesmissbrauchs 3553 Fälle (plus 19,5 Prozent) aufgedeckt. „Aufgrund der Meldungen des NCMEC und der zukünftigen Meldepflicht deutscher Provider steht zu erwarten, dass die Bearbeitungszahlen auch im kommenden Jahr weiter stark ansteigen werden“, heißt es dem Antrag.

Der Kampf gegen Kinderpornografie und sexuellen Kindesmissbrauch ist eine zentrale Aufgabe der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Das Land hat in den vergangenen Jahren mehr als 30 Millionen Euro in neue Technik investiert und die Ermittlerzahl in dem Bereich von 100 auf 400 erhöht. Wie notwendig das ist, zeigt allein der Missbrauchsfall Bergisch-Gladbach. Dafür haben die Ermittler Spuren von zu bis zu 30.000 Verdächtigen auszuwerten. Laut Antrag soll auch die Gewinnung von Ermittler-nachwuchs in dem Bereich ausgebaut werden. „Mit verstärkter Nachwuchswerbung wollen wir die fittesten jungen Köpfe von den juristischen Universitäten des Landes für die Cybercrime-Spezialeinheit der Staatsanwaltschaft begeistern“, sagte Erwin.