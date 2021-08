Vermeintliche Verkehrskontrolle im Kreis Düren : Betrunkener gibt sich als Polizist aus und greift Ehefrau an

Aldenhoven Mit rund 1,4 Promille Alkohol im Blut hat sich ein Mann in Aldenhoven als Beamter ausgegeben, um Verkehrskontrollen durchzuführen. Später in der Nacht soll er seine Ehefrau angegriffen haben und sich anschließend im Gebüsch versteckt haben.

Ein betrunkener 44-Jähriger hat sich in Aldenhoven im Kreis Düren als Beamter ausgegeben, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Die Nacht endete für ihn in einer Zelle der Polizeiwache, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Rauchend und lautstark forderte der Mann in der Nacht zu Donnerstag demnach einen Autofahrer zum Aussteigen auf. Als dieser weiter fuhr, verfolgte der 44-Jährige ihn im Auto. Er sei dann zu seiner Frau gefahren und habe sie angegriffen. Beamte entdeckten den Mann später mit einem Alkoholwert von 1,42 Promille versteckt in einer Hecke und nahmen ihn in Gewahrsam.