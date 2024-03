Mehr als zwei Promille Betrunkener Schulbusfahrer baut in Ahaus Unfall

Ein offenbar alkoholisierter Schulbusfahrer hat am Freitag (1. März 2024) in Ahaus im westlichen Münsterland einen Unfall gebaut. Laut Mitteilung der Polizei lenkte der 66-Jährige das Fahrzeug am Mittag gegen die Überdachung eines Parkplatzes. Von dort aus sollte eine Schülergruppe und eine Lehrerin vom Schwimmunterricht zurück in die Schule gebracht werden. Der Busfahrer aus Ahaus im Kreis Borken wurde leicht verletzt. Nach einer ersten Schätzung entstand Sachschaden von knapp 100.000 Euro.