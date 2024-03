Junge auf Beifahrersitz Mutter mit 1,8 Promille fährt Sohn (7) durch Langenfeld

Weil der Junge auf dem Beifahrersitz wegen seines Alters auf die Rückbank gehörte, haben Polizeibeamte ein Auto angehalten – und siehe da: Die Mutter des Jungen am Steuer war sturzbetrunken. Laut Polizei fand die Kontrolle am Donnerstagnachmittag auf der Solinger Straße statt. Die Ordnungshüter stoppten den VW, um die Fahrerin darauf hinzuweisen, dass der Junge noch nicht auf dem Beifahrersitz Platz nehmen darf. Dabei stellte sich heraus, dass die 48-jährige Langenfelderin erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Der Test ergab einen Wert von fast 1,8 Promille. Tags darauf stoppte die Kreispolizei in Erkrath einen Lkw- zwecks einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Auch hierbei stellten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest, einem 40 Jahre alten Mann aus Osteuropa. Der Alkoholvortest ergab mehr als zwei Promille. In beiden Fällen sind die Alkoholfahrer ihren Führerschein los. Der Lkw-Fahrer musste aufgrund seines fehlenden Wohnsitzes in Deutschland eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 Euro zahlen.