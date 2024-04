Betrunkener leistete heftigen Widerstand Klever Polizist vom Vorwurf der Körperverletzung im Dienst freigesprochen

Vor dem Klever Amtsgericht musste sich am Donnerstag ein 38-jähriger Beamter der Kreispolizeibehörde Kleve verantworten. Laut Anklage soll er einem alkoholisierten Mann, der zuvor vor einer Bar in der Klever Gasthausstraße für Probleme gesorgt hatte, in einem Polizeiwagen mindestens zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Körperverletzung soll sich am 27. Februar 2022 – dem Sonntag vor Rosenmontag – gegen 1.30 Uhr morgens zugetragen haben.