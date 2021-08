„Rhinecleanup“ in Duisburg : Eine Bewegung aus Müllsammlern

Von links: Michael Kleifges (Contargo), Prof. Andreas Fath, Monika Scharmach und Joachim Umbach beim „Rhinecleanup“-Pressetermin in Duisburg. Foto: Norbert Prümen

Duisburg Zum vierten Mal in Folge ruft „Rhinecleanup“ am 11. September zum Saubermachen auf. In Duisburg sind dabei Helfer nicht nur am Rhein, sondern auch an der Ruhr unterwegs. Die Aktion wird in diesem Jahr wissenschaftlich begleitet.

Was Joachim Umbach und seine Mitstreiter in den letzten Jahren aufgebaut haben, würde man in der freien Wirtschaft wohl ein äußerst gelungenes Start-up nennen. 2018, als sie erstmals zum „Rheincleanup“ aufriefen, machten schon 10.000 Teilnehmer in 59 Kommunen mit, 2020 waren es bereits 35.000 Helfer. Und in diesem Jahr, in dem die Säuber-Aktion bereits auf alle möglichen weiteren Flüsse expandiert ist, sollen es sogar bis zu 50.000 Mitwirkende werden. So zumindest hofft es Umbach bei der Aktions-Vorstellung am Donnerstag in Duisburg.

„Wir sind mittlerweile eine Bewegung geworden“, sagt Umbach auf dem Gelände des gastgebenden Logistik-Unternehmens Contargo. Bundesweit und sogar darüber hinaus gebe es mittlerweile Gruppen, die sich teils wöchentlich zum Müllsammeln treffen. Der Fokus von „Rhinecleanup“ liegt dennoch auch in diesem Jahr auf dem großen Aktionstag am Samstag, 11. September. Dann sollen die 35.000 Tonnen Müll, die im vergangenen Jahr gesammelt wurden, noch einmal übertroffen werden. In Duisburg wird es dazu neben dem „Rheincleanup“ auch ein „Ruhrcleanup“ geben. Für beide Flussufer können sich Gruppen und Einzelpersonen noch unter www.rhinecleanup.de und www.ruhrcleanup.de anmelden.

Wenn Umbach davon redet, dass die Aktion von den „engagierten Menschen vor Ort“ lebt, dann denkt er an Personen wie Monika Scharmach von der „Offensive für ein sauberes Duisburg“. Den Verein gibt es schon ein paar Jahre länger als die koordinierten Müllsammelaktionen am Rhein, Scharmach beteiligt sich daran dennoch Jahr für Jahr gerne. Ihr Engagement sprudelt in jedem Satz nur so aus hier heraus. Wie sehr sie auch Joachim Umbach schätzt, zeigt eine Frage, die sie während des Pressetermins stellt. „Haben sie eigentlich das Bundesverdienstkreuz“, fragt sie den Düsseldorfer. Als er nur lachend verneint, entgegnet sie: „Sie hätten es verdient.“

Scharmach koordiniert die Aktion in Duisburg. Sie fährt mit ihren Mitstreitern selbst von Neuenkamp aus den Rhein entlang und organisiert mit den Wirtschaftsbetrieben der Stadt auch die Materialverteilung (Müllsäcke) und den Abtransport des Mülls nach dem Sammeln. Auch in Duisburg haben sich für Rhein und Ruhr bereits jetzt wieder einige Gruppen angemeldet. Allein am Rhein sind es laut Umbach über alle Regionen hinweg bereits fast 180. Und viele melden sich aus Erfahrung erst in den letzten Wochen vor der Aktion an.

Damit es in diesem Jahr nicht bei einer reinen Müllsammelaktion bleibt, ist Professor Andreas Fath von der Hochschule Furtwangen mit dabei. Der Chemiker, der 2014 selbst den Rhein von der Quelle bis zur Mündung durchschwommen hat, hat diesen Sommer gemeinsam mit Studierenden an acht Stellen im Rhein Wasserproben entnommen – unter anderem in Duisburg. Die Ergebnisse sollen mit den dokumentierten Messungen von 2014 verglichen werden.

Die Schnelltestergebnisse der gängigen Messwerte waren dabei laut Fath erst einmal gut. „Da müssen wir uns keine Sorgen machen“, sagt er. Eine Ausnahme gibt es beim sogenannten CBS-Wert, der den chemischen Sauerstoffbedarf im Wasser angibt. Dieser Wert, der Rückschlüsse auf die Schadstoffbelastung im Rhein zulässt, habe sich im Vergleich zu 2014 deutlich erhöht. Eine Entwicklung, die auch mit dem Starkregen der vergangenen Wochen und der Überlastung der Kläranlagen zu tun haben soll.