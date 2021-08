Neue Finanzplanung : Wüst verdoppelt Mittel für Radverkehr

Düsseldorf Der NRW-Verkehrsminister setzt für die Zukunft auf Bahn und Fahrrad. Nach der Flutkatastrophe halfen Baufirmen sehr schnell. Wüst übte auch an der eigenen Partei Kritik.

Vita Hendrik Wüst, 46, ist seit 2005 CDU-Landtagsabgeordneter. Von 1994 bis 2009 war er Stadtrat in der Stadt Rhede im Münsterland. Er war CDU-Generalsekretär, ist verheiratet. Das Paar hat eine kleine Tochter. Fahrradgesetz Wüst hat einen Entwurf zur Förderung des Fahrradverkehrs in den Landtag eingebracht, nachdem eine breite Volksinitiative dies gefordert hatte. Die Grünen wollen einige Nachbesserungen, Wüst gibt sich kompromissbereit.

Rund 40 Millionen Euro sollen für Radwege an Landstraßen ausgegeben werden, davon zehn Millionen für Radschnellwege, die bisher weit langsamer gebaut werden als erhofft. Dabei betonte Volljurist Wüst, mehr Geld helfe nur teilweise, Radwege schneller zu bauen, wichtiger seien gute Planungen und schnellere Genehmigungsverfahren. Darum will er, dass Umweltverträglichkeitsprüfungen bei Radwegen bis sechs Kilometer Länge ganz abgeschafft werden.

Selbstkritisch an die eigene Partei sagte er, frühere CDU-Regierungen hätten unter Verkehrspolitik überwiegend reine Straßenbaupolitik verstanden, mittlerweile würde in NRW mehr Geld in die Schiene als in die Straße investiert. So sollen für Planer von Bahnstrecken 34 Millionen Euro ausgegeben werden, 26,5 Millionen Euro mehr als in 2021. Das Land hat als Ko-Finanzierung einen Beitrag von 900 Millionen Euro zugesagt, um die Zusatzstrecke „Westspange Köln“ zu bauen. „Das wird helfen, den Fern-, Nah und Güterverkehr zu entflechten“, sagte Wüst. Er hofft, durch bessere Bahntrassen auch neue Sprinter-ICE-Züge vom Rheinland nach Berlin oder Hamburg ermöglichen zu können. „Als Basis dafür wird nun die Infastruktur weiter ausgebaut. Dafür werben wir.“