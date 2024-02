Festnahmen in Mönchengladbach Mutmaßlicher Dealer greift Polizisten an

Wie die Polizei mitteilte, hatten zivil gekleidete Einsatzkräfte gegen 18.40 Uhr zwei Männer dabei beobachtet, wie sie an einem Kiosk an der Hindenburgstraße mutmaßlich einem Drogengeschäft nachgingen. Die Beamten entschlossen sich, die Verdächtigen zu kontrollieren und gaben sich als Polizisten zu erkennen. Einer der Männer ergriff daraufhin zu Fuß die Flucht. Die beiden Beamten folgten ihm und stellten den Verdächtigen an der Steinmetzstraße. Dort sahen die beiden Polizisten dann erneut den zweiten Tatverdächtigen im Bereich der Sittardstraße. Dieser versuchte daraufhin ebenfalls zu Fuß vor den Beamten zu flüchten. Sie stellten ihn allerdings nach wenigen Metern. Während seiner Festnahme griff der Mann einen Polizisten tätlich an. Dabei erlitt der Beamte eine leichte Verletzung an der Hand, die ambulant behandelt werden musste. Der Polizist blieb dienstfähig.