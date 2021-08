Aktion in der Solinger Innenstadt : Ausbildungsplätze an der Wäscheleine

Werben für die Ausbildungen (v.l.): Carmen Bartl-Zorn, Oliver Francke und Maria Ricchiuti. Foto: Uwe Vetter

Solingen Der Bergische Ausbildungskonsens wirbt bei Eltern und Jugendlichen in der Innenstadt für die Ausbildung. Die Aktion wird am Freitag ab 15 Uhr fortgesetzt. Knapp 280 Lehrstellen sind noch nicht besetzt.

Die Alte Schlossfabrik in Unterburg sucht noch eine Fachkraft für das Gastgewerbe. Das Junkerwerk Linder GmbH an der Martinstraße bietet mit Ausbildungsbeginn 1. September dieses Jahres noch eine Lehrstelle für einen Interessenten an, der den Beruf des Zerspanungsmechanikers erlernen will.

An Wäscheleinen haben die Partner des Bergischen Ausbildungskonsens’ am Donnerstagnachmittag auf dem Neumarkt etliche freie Ausbildungsplätze aufgehängt. Alles unter dem Motto: „Abflug in Ausbildung“. Die Aktion steht unter der Schirmherrschaft der Oberbürgermeister von Solingen, Remscheid und Wuppertal.

Gesucht werden von Unternehmen beispielsweise noch Industriemechaniker, Fachkräfte für Lagerlogistik, Hotelfachmann/-frau oder Kaufleute im E-Commerce sowie Fachkräfte für Metalltechnik. Letzteren Ausbildungsberuf wollen beispielsweise die Firma Triangle an der Friedenstraße und das Pfeilringwerk am Schlagbaum besetzen. „Digitale Angebote waren nicht so erfolgreich. Von daher beraten wir jetzt vor Ort, um an die Jugendlichen, aber auch an ihre Eltern heranzukommen“, sagt Carmen Bartl-Zorn, Geschäftsführerin der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK) und hier für Aus und Weiterbildung zuständig.

Die Corona-Pandemie hat im Vorfeld das Werben um Ausbildungsplätze durch die Berufsberatung der Agentur für Arbeit in den Schulen mehr oder weniger ausgebremst. Andererseits sind aber in diesem Jahr auch die Bewerberzahlen zurückgegangen – die Zahl der Ausbildungsbewerber ist erstmals niedriger als das Angebot. Allein in der Klingenstadt gibt es bei rund 200 unversorgten Bewerbern noch knapp 280 unbesetzte Lehrstellen.

„Bei der Aktion kann jeder ohne Termin und ohne Vorbereitung im Vorübergehen Informationen für einen Ausbildungsplatz direkt mitnehmen“, erklärt Maria Ricchiuti, Leiterin des Projektes „Kein Abschluss ohne Anschluss“. Bewusst habe man sich für dieses niederschwellige Angebot entschieden, damit möglichst alle noch angebotene Lehrstellen besetzt werden können.