In 38 Fällen : Lehrer aus Bonn wegen Kindesmissbrauch zu Haftstrafe verurteilt

Der Angeklagte hatte sich bereits 2014 als Kinderbetreuer in einem Feriencamp an einem Zehnjährigen vergangen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Bonn Ein 30-jähriger Lehrer wurde wegen sexuellen Missbrauchs in 38 Fällen zu vier Jahren Haft verurteilt. Viele seiner Opfer kontaktierte er über Chats in Online-Videospielen.

Das Bonner Landgericht hat am Donnerstag einen 30-jährigen Lehrer aus dem Rhein-Sieg-Kreis wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 38 Fällen zu vier Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte hatte sich bereits 2014 als Kinderbetreuer in einem Feriencamp an einem Zehnjährigen vergangen. Später suchte er weitere potenzielle Opfer über Online-Videospiele im Chat: Nach ersten harmlosen Kontakten, forderte er die Minderjährigen regelmäßig auf, Nacktfotos von sich zu machen und sie ihm zu schicken.