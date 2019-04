Gullydeckel durchschlagen Zug-Frontscheibe : Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes in Bad Berleburg

Ein Zug der Hessischen Landesbahn fährt unter einer Brücke in Bad Berleburg durch. Foto: dpa/Markus Klümper

Bad Berleburg Herabhängende Gullydeckel haben in Bad Berleburg die Frontscheibe eines Zuges durchschlagen. Die Attacke wurde als Mordversuch eingestuft. Die Behörden suchen nun mit Hochdruck nach Hinweisen zum Täter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Gullydeckel hatten am Samstag die Frontscheibe des Zuges durchschlagen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten. Der 49-jährige Zugführer habe „instinktiv richtig“ gehandelt, hieß es. Deshalb sei er nur leicht verletzt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft sprachen von einem Mordversuch. Wegen einer geplanten Leerfahrt waren keine Fahrgäste an Bord.

Die Gullydeckel waren laut Polizei auf Höhe der Fahrerkabine an Seilen an einer Brücke auf der Strecke zwischen Bad Berleburg und Erndtebrück festgebunden. Die Zugstrecke führt von Bad Berleburg über Siegen nach Altenkirchen in Rheinland-Pfalz.

In der Nacht zum Freitag waren den Angaben zufolge in der Stadt Hilchenbach westlich vom Tatort vier Gullydeckel gestohlen worden. Am Samstag wurde ein Gully-Deckel im Bereich des Berleburger Schulzentrums am Stöppelsweg gefunden. Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen des Diebstahls.

(mba/dpa)