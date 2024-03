Vorfall in Duisburg-Marxloh 2023 Staatsanwaltschaft ermittelt wegen sexueller Belästigung beim Kinderkarnevalszug

Dass der Zug in diesem Jahr überhaupt stattfinden konnte, lag auch daran, dass die Weseler Straße in Marxloh 2024 nicht zur Wegstrecke gehörte. Denn im Vorfeld hatten mehrere Karnevalsgruppen mit einem Boykott gedroht, falls der Weg nicht geändert würde. Im Vorjahr war es nämlich zu tumultartigen Zuständen gekommen, als der Zug in Marxloh wegen eines Wohnungsbrandes in der Nähe ins Stocken geriet. Zeugen zufolge gerieten Jugendliche aneinander, Süßigkeiten flogen auf die Wagen zurück, Mädchen sollen sexuell belästigt worden sein. Junge Männer sollen Frauen beziehungsweise Mädchen unter den Rock fotografiert haben. Es gab Tränen – aber keine Anzeigen.