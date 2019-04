Missbrauchsfall in Lügde : Abrissunternehmer findet auf Campingplatz weitere Datenträger

Lügde Bei Abrissarbeiten auf dem Campingplatz in Lügde sind weitere Datenträger gefunden worden. Sie befanden sich laut Polizei in einem doppelten Boden eines Campingwagens auf der Parzelle des mutmaßlichen Täters.

Gut zwei Wochen nachdem Polizei und Staatsanwaltschaft den Tatort auf dem Campingplatz in Lügde wieder freigegeben hatten, sind weitere Datenträger im Missbrauchsfall gefunden worden. Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung hat sie der Chef des Abrissunternehmens entdeckt. Bereits am Donnerstag legten Arbeiter einen Zwischenraum in dem doppelten, fest verbauten Holzboden des Wohnwagens des Hauptbeschuldigten frei. Dort kamen in einem Hohlraum eine CD und zwei Disketten zum Vorschein, wie die Polizei bestätigte. Am Freitag wurde demnach im Abrissschutt eine weitere CD entdeckt. Die Datenträger hätten mit bei einer Durchsuchung zulässigen Mitteln nicht gefunden werden können, hieß es.