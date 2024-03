Polizei alarmiert Nummernschilder bei Frühjahrsputz in Neuss-Hoisten gefunden

Eine Stoßstange, Radkappen, ein Teppich, ein ganzer Schallplattenschrank und viele Säcke voller Müll konnten gut 40 Freiwillige beim Hoistener Frühjahrsputz aus den Straßen, Parks und Feldwegen in und um den Stadtteil sammeln. Mit einem kleinen Trinkgeld von Passanten wurden gar die Töchter von Marcel Stein, Sofia und Ida, mit ihrer Freundin Lia belohnt: „Das Ehepaar sagte, dass sie es toll finden, dass wir Müll sammeln“, erklärt Lia, bevor sie in gemeinsamer Arbeit eine ganze Kommode für Schallplatten, die im Gebüsch gegenüber der Bushaltestelle abgestellt war, zum vereinbarten Sammelpunkt am Kirmesplatz bringt. „Ich hatte zwar keine Lust, mich für die Aktion aufzuraffen“, gibt Ida zu, „aber wenn wir dann den ganzen Müll finden und auch so kuriose Sachen, macht es riesigen Spaß.“