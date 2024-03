Tat in Siegen 18-Jähriger mit schweren Stichverletzungen vor Bahnhof gefunden

Bei einer Auseinandersetzung in einer Fußgängerunterführung hat ein 18-Jähriger in Siegen schwere Stichverletzungen erlitten. Er war am Mittwochabend am Bahnhof in Siegen gefunden worden und kam in ein Krankenhaus. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, könne Lebensgefahr derzeit nicht ausgeschlossen werden. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen.