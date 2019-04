Feiernde Schüler : Abi-„Mottowoche“ an Schulen in NRW ohne Zwischenfälle

Abi-„Mottowoche“ an Schulen in NRW ohne Zwischenfälle

Düsseldorf Die „Mottowoche“ der Abiturienten ist in diesem Jahr offenbar friedlich verlaufen. Die Polizei in mehreren großen NRW-Städten verzeichnete keine besonderen Zwischenfälle.

„Es ist weitgehend ruhig geblieben“, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei. In wenigen Einzelfällen seien Beamte präventiv an Gymnasien eingeschritten. „Sie konnten es aber bei Lautsprecherdurchsagen bewenden lassen, nirgendwo ist etwas aus dem Ruder gelaufen.“ Auch in Düsseldorf und Duisburg blieb es nach Polizeiangaben während der „Mottowoche“, die am Freitag endete, ruhig.