Geschützte Tiere im Rothaargebirge Kaum noch Chancen für Deutschlands einzige frei lebende Wisent-Herde

Nach langem Patt hatten die früheren Umweltminister Ursula Heinen-Esser (CDU) und Johannes Remmel (Grüne) am Runden Tisch empfohlen, die herumziehende Herde schnellstmöglich einzufangen und auf 20 bis 25 Tiere zu verkleinern sowie die übrigen Tiere an andere Orte in Europa zu transportieren. Damit sei bisher nicht begonnen worden, da eine sehr aufwendige Vorbereitung nötig sei, hieß es bei der Kreisverwaltung. „Derzeit läuft auch noch die Abstimmung mit interessierten anderen Projekten im In- und Ausland.“ Mit den dortigen Projektträgern sei vereinbart, „mögliche Zielprojekte noch nicht konkret öffentlich“ zu benennen. Klar ist aber zumindest: „Die Tiere weisen alle eine sehr gute körperliche Konstitution auf.“