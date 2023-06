Ausflüge in der Region Das sind die schönsten historischen Altstädte in NRW

Abseits der Einkaufsmeilen und Gastro-Ballungsräumen findet an in zahlreichen Städten in NRW kleine Oasen der Ruhe - historische Altstädte, die mit Fachwerkhäusern und schmalen Gassen für romantischen Flair sorgen. Ob Soest im Sauerland, Monschau in der Eifel oder Essen-Kettwig - wir stellen die schönsten Orte für einen Ausflug vor.