Für Familien im Kreis Viersen Ausflugstipps für die Weihnachtsferien

Am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, ist das Stadion geschlossen, am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, aber wieder von 10 bis 18.30 Uhr offen. An Silvester, 31. Dezember, ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet, an Neujahr, 1. Januar, von 14 bis 18.30 Uhr. Was Familien bedenken sollten: In den Weihnachtsferien sind Tickets ausschließlich online erhältlich, nicht an der Tageskasse. Tickets können gebucht werden unter www.eisstadion.de. Der Eintritt ist für Kinder unter sechs Jahren frei. In den Weihnachtsferien kostet der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre 7,40 Euro, für Erwachsene 9,40 Euro. Wer keine eigenen Schlittschuhe hat, kann online direkt Schlittschuhe an der Verleihstation dazubuchen. Schlittschuhe oder Gleitschuhe sind für 5,60 Euro ausleihbar, das Schleifen von Schlittschuhe kostet ebenso 5,60 Euro.