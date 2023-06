Hitzefotos aus Kleve Hier fährt ein umgebauter Kombi durch den Altrhein

Der Niederrhein hat das bisher heißeste Wochenende des Jahres hinter sich. Die höchsten Temperaturen fand man laut Meteorologen auch am Sonntag am Rhein zwischen Köln und Kleve. Bei 30 Grad und mehr im Schatten kommt jede Abkühlung recht. Wir haben unseren Fotografen Markus van Offern auf Motivsuche geschickt. Er hat Menschen am Badesee und in der Eisdiele getroffen – und diese Aufnahme gemacht.