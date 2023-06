Die Autoszene in Düsseldorf Ärzte Porsche, Berater Ferrari

Autoliebhaber machen die verrücktesten Sachen. Dieter Castenow hat seine beiden ersten Kinder nach ihrer Geburt im Marienhospital im Porsche 911 abgeholt. Eine Jubiläumsedition, silber mit roten Ledersitzen, sehr stilvoll. Die Bastkörbchen, in denen die Kinder lagen, wurden sicher festgemacht und dann ging es gemütlich nach Hause. „Ihre erste Fahrt sollte in einem 911er sein, das hatte ich mir vorgenommen“, sagt der Werber. Er strahlt und lacht gleichzeitig, wenn er von diesen Tagen erzählt. Natürlich stehen die Kinder außer Konkurrenz, aber es gibt auch ein besonderes Verhältnis zu zwei Autos im Leben von Dieter Castenow. Gemeint sind ein orangefarbener Porsche 911 Targa und ein kleiner, aber legendärer Ferrari: der 308 GTS, baugleich mit dem so genannten Magnum-Ferrari aus der TV Serie mit Tom Selleck.