Arbeitslosenquote von 7,2 Prozent Mehr Arbeitslose in NRW im Jahresdurchschnitt 2023

Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Im bisherigen Jahresdurchschnitt waren bis Ende November im bevölkerungsreichsten Bundesland 704.164 Personen erwerblos gemeldet, wie die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Das waren 5,8 Prozent oder 38.663 Personen mehr als im Gesamtjahr 2022 und entspricht einer Arbeitslosenquote von 7,2 Prozent, wie es hieß.